Carnevali: «Raspadori? Abbiamo rifiutato una richiesta da un club inglese» (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. “La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economico, non Abbiamo nessuna altra esigenza di fare delle cessioni”. Su Scamacca: “Non Abbiamo mai fatto una valutazione. Se tu fai il parametro del valore che è stato fatto con Vlahovic, potrebbe essere anche di più ma dipende da chi te lo richiede. È inutile nasconderlo che in Italia c’è poco spazio, sono tutte in grandissima difficoltà economica, per fortuna all’estero li stanno cercando e questo è un grande plus per noi. Oggi il calcio italiano non dico che è morto ma quasi. Oggi società sane, con l’indicatore di liquidità non può fare mercato. Se non facciamo dei cambiamenti nel sistema, non fa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. “La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economico, nonnessuna altra esigenza di fare delle cessioni”. Su Scamacca: “Nonmai fatto una valutazione. Se tu fai il parametro del valore che è stato fatto con Vlahovic, potrebbe essere anche di più ma dipende da chi te lo richiede. È inutile nasconderlo che in Italia c’è poco spazio, sono tutte in grandissima difficoltà economica, per fortuna all’estero li stanno cercando e questo è un grande plus per noi. Oggi il calcio italiano non dico che è morto ma quasi. Oggi società sane, con l’indicatore di liquidità non può fare mercato. Se non facciamo dei cambiamenti nel sistema, non fa ...

