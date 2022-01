Carlo Cracco, quanto costa una pizza? La cifra è assurda, scoppia il caso su Twitter (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cifre sbalorditive per mangiare una pizza nel locale di Carlo Cracco a Milano. Ecco a quanto ammonta il conto alla fine della cena. Il conto per la pizza nel noto ristorante dello chef stellato è aumentato ancora di più. I prezzi sono sbalorditivi e lo scontrino sta facendo il giro del web. Andiamo a vedere quanto costa una pizza da Cracco. Prezzi da capogiro per i clienti che scelgono il ristorante di Carlo Cracco, popolarissimo chef stellato. Chi vuole dedicarsi una serata speciale e mangiare una pizza al centro di Milano deve mettere in conto che il conto è salato. Lo scontrino recita che una pizza margherita costa 22 ... Leggi su chenews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cifre sbalorditive per mangiare unanel locale dia Milano. Ecco aammonta il conto alla fine della cena. Il conto per lanel noto ristorante dello chef stellato è aumentato ancora di più. I prezzi sono sbalorditivi e lo scontrino sta facendo il giro del web. Andiamo a vedereunada. Prezzi da capogiro per i clienti che scelgono il ristorante di, popolarissimo chef stellato. Chi vuole dedicarsi una serata speciale e mangiare unaal centro di Milano deve mettere in conto che il conto è salato. Lo scontrino recita che unamargherita22 ...

SignorAldo : RT @Agenzia_Italia: ???????La polemica sulla #pizza margherita di Carlo #Cracco a 29 euro ?? - AndreaCHIECO : @Agenzia_Italia non penso che Carlo Cracco costringa qualcuno a consumare nel suo locale vs la sua volontà. Altri p… - Agenzia_Italia : ???????La polemica sulla #pizza margherita di Carlo #Cracco a 29 euro ?? - peterstark00 : se sai di pagare tanto, non ci andare piuttosto che fare polemica,stiamo parlando del ristorante di Carlo Cracco ch… - perfidiaxnajwa : @pipersayuso è una rivisitazione della pizza, dire schifezza ad un piatto di carlo cracco comunque un po' tooo much -