Cariche della polizia sugli studenti, l'interrogazione di Fratoianni: «Lamorgese risponda e si scusi» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un'interrogazione parlamentare al governo e alla ministra Luciana Lamorgese per dare «spiegazioni e scuse» agli studenti scesi in piazza e a tutti i cittadini. A depositarla oggi, 31 gennaio, è stato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana dopo quanto accaduto durante le proteste giovanili di questi giorni contro l'alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), partite dopo la morte del diciottenne Lorenzo Parelli. A Torino, Milano, Napoli e Roma gli studenti hanno denunciato Cariche violente da parte delle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa su cortei pacifici. Dalla Questura di Roma dicono a Open che i manifestanti avrebbero «lanciato petardi sulle forze dell'ordine e che quindi è stato necessario intervenire», ma al momento le autorità non rilasciano dichiarazioni ufficiali.

