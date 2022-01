Capodanno cinese - Il mondo dellauto celebra il Lunar New Year (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Cina è sempre più vicina, anche nei costumi, e il suo Capodanno che in questo 2022 si celebra allo scoccare di martedì 1 febbraio, quando in Italia sarà ancora il 31 gennaio riscuote ormai interesse in ogni parte del globo. E in tutti i settori, compreso il mondo dell'auto. Festa e marketing. Ecco perché le Case e il motorsport, tutt'altro che indifferenti ai capitali d'Oriente, rendono omaggio al Lunar New Year's Eve con le più svariate iniziative di marketing. Se la BMW ha lanciato in Cina uno psichedelico spot di 90 secondi che celebra l'anno della Tigre, Elon Musk, con oltre 72 milioni di follower, ha twittato con ore di anticipo un biglietto di auguri digitale griffato Tesla, anche in questo caso con il grande felino come protagonista. Livrea d'artista. Una scelta non seguita ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Cina è sempre più vicina, anche nei costumi, e il suoche in questo 2022 siallo scoccare di martedì 1 febbraio, quando in Italia sarà ancora il 31 gennaio riscuote ormai interesse in ogni parte del globo. E in tutti i settori, compreso ildell'auto. Festa e marketing. Ecco perché le Case e il motorsport, tutt'altro che indifferenti ai capitali d'Oriente, rendono omaggio alNew's Eve con le più svariate iniziative di marketing. Se la BMW ha lanciato in Cina uno psichedelico spot di 90 secondi chel'anno della Tigre, Elon Musk, con oltre 72 milioni di follower, ha twittato con ore di anticipo un biglietto di auguri digitale griffato Tesla, anche in questo caso con il grande felino come protagonista. Livrea d'artista. Una scelta non seguita ...

Advertising

piparrahispania : RT @RaiNews: La tigre, che è il terzo dei 12 animali dello zodiaco cinese, simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui allontanare… - danieledv79 : RT @RaiNews: La tigre, che è il terzo dei 12 animali dello zodiaco cinese, simboleggia l'audacia, il vigore e la forza con cui allontanare… - tourscampania : Buon Anno della tigre dal Museo Archeologico Nazionale Napoli- Capodanno Cinese - - Malafatta : RT @ilmarziano1: Conto alla rovescia per il capodanno cinese: Three Two Wuhan ?? - castrovejo : @OfficialSSLazio Sti cazzi del capodanno cinese! E almeno potevate evitare il giallo e il rosso… -