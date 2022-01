Capitale italiana cultura: Grosseto e Arezzo fra le 10 finaliste (Di lunedì 31 gennaio 2022) Negli anni il titolo di Capitale della cultura e' stato assegnato alle citta' di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida e' la Capitale del 2022, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Negli anni il titolo didellae' stato assegnato alle citta' di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida e' ladel 2022, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Capitale italiana cultura: Grosseto e Arezzo fra le 10 finaliste - cronachelucane : GIOIA ESSERE IN FINALE - Sindaco di Mesagne. Il MiC ci ha appena comunicato che siamo tra le città finaliste per il… - rep_genova : Capitale italiana della Cultura 2024: Sestri Levante e il Tigullio fra i dieci finalisti [aggiornamento delle 17:09] - amaliocremones3 : Capitale italiana della Cultura 2024, Viareggio e Grosseto in finale - ilSicilia : #Società #AlbertoSamonà Capitale italiana della Cultura 2024, Samonà: “Felice per Siracusa, facciamo tutti il tifo” -