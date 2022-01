Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Apri tutte le porte» di Gianni Morandi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gianni Morandi E’ Jovanotti a firmare la canzone con cui Gianni Morandi partecipa in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2022, ventidue anni dopo la sua ultima volta. Si intitola Apri tutte le porte e arriva sulla scia de L’allegria, altro brano che Lorenzo Cherubini ha scritto per il cantante di Monghidoro. La canzone sanremese è un inno alla tenacia, al buttarsi e a giocarsi il tutto per tutto per abbattere lo “spauracchio” dell’abitudine. Un pezzo che avvicina Morandi alla musica di oggi, senza tralasciare la “freschezza” degli anni ‘60. Apri tutte le porte di L. Cherubini – R. Onori – L. Cherubini Ed. Soleluna/Mormora Music – Milano – Roma A forza di credere ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 31 gennaio 2022)E’ Jovanotti a firmare la canzone con cuipartecipa in gara tra i Big al Festival di, ventidue anni dopo la sua ultima volta. Si intitolalee arriva sulla scia de L’allegria, altro brano che Lorenzo Cherubini ha scritto per il cantante di Monghidoro. La canzone sanremese è un inno alla tenacia, al buttarsi e a giocarsi il tutto per tutto per abbattere lo “spauracchio” dell’abitudine. Un pezzo che avvicinaalla musica di oggi, senza tralasciare la “freschezza” degli anni ‘60.ledi L. Cherubini – R. Onori – L. Cherubini Ed. Soleluna/Mormora Music – Milano – Roma A forza di credere ...

