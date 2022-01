Canada, proteste contro l’obbligo vaccinale: Ottawa assediata dai camionisti. Trudeau si rifugia in una località segreta – Video (Di lunedì 31 gennaio 2022) È durato una settimana il viaggio dei camionisti che hanno percorso in lungo e in largo il Canada prima di arrivare nella capitale, Ottawa. Gli autotrasportatori, che protestano contro l’obbligo vaccinale (dal 15 gennaio i non vaccinati non possono entrare nel Paese), hanno raccolto l’adesione di altri migliaia di lavoratori e cittadini, contrari all’obbligo introdotto a ottobre per chi esercita una mansione nel pubblico, per chi viaggia in treno, aereo o nave. camionisti e automobilisti, così, hanno bloccato le strade di Ottawa nel fine settimana e hanno minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento. Come si vede nel Video, ieri ci sono state manifestazioni pacifiche fuori dai palazzi della politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) È durato una settimana il viaggio deiche hanno percorso in lungo e in largo ilprima di arrivare nella capitale,. Gli autotrasportatori, che protestano(dal 15 gennaio i non vaccinati non possono entrare nel Paese), hanno raccolto l’adesione di altri migliaia di lavoratori e cittadini, contrari alintrodotto a ottobre per chi esercita una mansione nel pubblico, per chi viaggia in treno, aereo o nave.e automobilisti, così, hanno bloccato le strade dinel fine settimana e hanno minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento. Come si vede nel, ieri ci sono state manifestazioni pacifiche fuori dai palazzi della politica ...

