Canada, il premier Justin Trudeau ha il Covid: era in isolamento già da cinque giorni per essere stato a contatto con il figlio positivo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il premier canadese, Justin Trudeau, ha fatto sapere di essere risultato positivo al coronavirus, ma sta bene e “continuerà a lavorare da remoto questa settimana seguendo le linee guida di salute pubblica”. L’annuncio è stato dato su Twitter, dove il primo ministro ha aggiunto: “A tutti voi, per favore sottoponetevi a vaccino e alla dose di rinforzo“. Il 27 gennaio Trudeau aveva detto di essersi posto in isolamento per cinque giorni, dopo aver scoperto di essere stato in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Quella persona, ha poi spiegato a The Canadian Press, è uno dei suoi tre figli. This morning, I tested positive for ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilcanadese,, ha fatto sapere dirisultatoal coronavirus, ma sta bene e “continuerà a lavorare da remoto questa settimana seguendo le linee guida di salute pubblica”. L’annuncio èdato su Twitter, dove il primo ministro ha aggiunto: “A tutti voi, per favore sottoponetevi a vaccino e alla dose di rinforzo“. Il 27 gennaioaveva detto di essersi posto inper, dopo aver scoperto diincon una persona risultata positiva al coronavirus. Quella persona, ha poi spiegato a The Canadian Press, è uno dei suoi tre figli. This morning, I tested positive for ...

