Campania, arrivano vento e pioggia: scatta l'allerta meteo nella Regione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Peggiorano le condizioni climatiche in Campania. arrivano freddo e pioggia. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. l'allerta è in vigore dalle 6 di domani mattina, martedì 1 febbraio, fino alle 6 di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

