Camera Arbitrale Milano | 123 domande depositate nel 2021 per oltre 470 milioni di euro

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Controversie e giustizia alternativa, arbitrati sempre più internazionalidi(Cam), nelsono state123 nuovearbitrali: una ogni tre giorni, per un ammontare totale di470di. Il valore medio di un procedimento è di quasi 4di. Gli arbitrati diventano sempre più internazionali: cresciuti del 35% i procedimenti con elementi di internazionalità. Quasi un arbitrato su tre, il 29%, ha riguardato controversie societarie; seguono gli arbitrati in tema di compravendita per il 12%, affitto, vendita e cessione di ramo d’azienda per il 12%, appalti per il 9%. In aumento il ricorso all’Arbitro Unico del 28%. L’emergenza sanitaria ha ...

Advertising

sole24ore : Procedimenti arbitrali in Camera Arbitrale di Milano tutti i dati del 2021, ogni tre giorni depositato un arbitragg… - CameraArbitrale : Sono aperte le iscrizioni alla sedicesima edizione del nostro #corsoarbitratoCAM In attesa che sia pubblicato il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Arbitrale

gazzettadimilano.it

Per fare un esempio, le richieste relative alladi Milano, provenienti soprattutto da Milano, Monza, Pavia, Busto Arsizio e Como, sono cresciute del 64%. Indice Sovraindebitamento in ...Ci sono imprese, ex imprenditori, ma anche semplici cittadini, privati che si rivolgono alladi Milano perchè hanno troppi debiti e chiedono di essere aiutati a gestire la crisi delle loro finanze. I numeri sono in aumento: una verità impietosamente confermata dal confronto ...Controversie e giustizia alternativa, in Camera Arbitrale di Milano 123 nuove domande arbitrali depositate nel 2021 per oltre 470 milioni di euro. Arbitrati sempre più internazio ...Controversie e giustizia alternativa, in Camera Arbitrale di Milano 123 nuove domande arbitrali depositate nel 2021 per oltre 470 milioni di euro ...