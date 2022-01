Calendario Slittino Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Come sempre gli sport da budello saranno grandi protagonisti ai Giochi Olimpici invernali di. Sul tracciato di Yanqing, infatti, losarà pronto a regalarci le solite grandi emozioni, e perchè no anche qualche medaglia, con uninteressante e tanti atleti pronti a battagliare per le medaglie con sopra i Cinque Cerchi. Vedremo in azione gli atleti nelle prove di singolo maschile e femminile, doppio maschile e team relay. Come sempre sarà la Germania la Nazione pronta a fare la voce grossa nella kermesse olimpica ma, mai come in questa occasione, la battaglia sarà campale con tantissimi avversari pronti a mettere i bastoni tra le ruote ai grandi favoriti. In questo novero entra di diritto anche l’Italia, con Dominik Fischnaller sopra tutti, e la grande chance del team relay. IN TV – Tutte le ...