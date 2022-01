Calendario Sci alpino Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni alla cerimonia di apertura delleinvernalie proprio in queste ore i primi atleti stanno raggiungendo alla spicciolata la capitale cinese. Il 2 febbraio la pattuglia azzurra che prenderà parte alle gare di scisi ritroverà in quel diper poi raggiungere lo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing. Il comprensorio sciistico di Yanqing si trova ad 80 chilometri dalla “Città proibita” ed è circondato da un velo di mistero poiché nessuno, a parte gli atleti cinesi, ha avuto modo di testare le piste nei mesi addietro. Si prospettano dunque gare ricche di incognite con l’augurio che i valori in campo non vengano totalmente stravolti da fattori terzi. Il contingente italiano ha dovuto operare scelte dolorose in merito alle convocazioni siccome chi di dovere non ha dato ...