Calendario Pattinaggio artistico Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca veramente pochissimo alleInvernali di. Una rassegna in cui la disciplina deldi figura potrebbe arrivare a un nuovo punto di svolta della sua storia, con tanti atleti motivati a registrare nuovi record e traguardi inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Le competizioni si apriranno con il team event (4-6-7 febbraio), gara in cui la Nazione favorita sarà senza dubbio la Russia, competitiva in tutte e quattro le specialità. Prevista inoltre una lotta per l’argento tra il Giappone e gli Stati Uniti. Presente ovviamente anche l’Italia, in cerca di un difficile piazzamento ai ridossi del podio. Le prove singole verranno invece inaugurate da quella individuale maschile (8 e 10 febbraio), dove andrà in scena la grande sfida tra lo statunitense Nathan Chen, dominatore dell’ultimo ...