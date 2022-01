Calciomercato – Ufficiale | Eriksen ha firmato con il Brentford

Advertising

GiovaAlbanese : #Ihattaren all'#Ajax è ufficiale, #Dragusin in arrivo alla #Salernitana: entrambi in prestito dalla #Juventus ? #calciomercato - DiMarzio : .@juventusfc | Ufficiale la cessione di #Ihattaren all’#Ajax: l’annuncio del club olandese - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, UFFICIALE SUPRYAGA DALLA DINAMO KIEV L'attaccante arriva in prestito con diritto di ri… - CarterToujours : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Il @BrentfordFC annuncia l'arrivo ufficiale di @ChrisEriksen8 - Luxgraph : Adesso è ufficiale: Eriksen ha firmato con il Brentford -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ufficiale

Commenta per primo La notizia era nell'aria da tempo: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L'attaccante svedese ha ufficializzato la scelta in un video ...Commenta per primo Tutto fatto per il trasferimento di Muriqi al Maiorca . O almeno così sembrava. Il calciatore ha anche superato le visite mediche ieri, ma un comunicatonon è ancora arrivato . Né da parte della Lazio - il che però preoccupa meno i tifosi, visto quanto avvenuto a livello di tempistiche per Vavro e Jony - né da parte del club spagnolo. Il ...Come ogni anno Sportparma.com seguirà le ultime ore di calciomercato con aggiornamenti LIVE, attraverso una lunga maratona, fino alle 20 di questa sera quando terminerà ufficialmente la sessione inver ...La nuova vita calcistica di Eriksen riparte dal Brentford: il ritorno in Premier League dopo il terribile malore agli Europei ...