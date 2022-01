Calciomercato Torino, salta l’arrivo dell’attaccante: le ultime (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Torino, saltato l’affare per un attaccante che avrebbe potuto rinforzare il reparto offensivo granata saltato l’arrivo di Uros Kabic al Torino. Lo conferma Gianluca Di Marzio, che sottolinea come la trattativa sia andata in fumo nonostante l’accordo con il Vojvodina. A cambiare le carte in tavola una richiesta del procuratore, che i granata non hanno voluto accettare. Il classe 2004 non si muoverà così dal suo attuale club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022)to l’affare per un attaccante che avrebbe potuto rinforzare il reparto offensivo granatatodi Uros Kabic al. Lo conferma Gianluca Di Marzio, che sottolinea come la trattativa sia andata in fumo nonostante l’accordo con il Vojvodina. A cambiare le carte in tavola una richiesta del procuratore, che i granata non hanno voluto accettare. Il classe 2004 non si muoverà così dal suo attuale club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

