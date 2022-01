Calciomercato Ternana, colpo dalla Serie A per gli umbri: il comunicato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile.A allaC (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ternana CM.IT - Calciomercato, il Napoli potenzia il settore giovanile: rinforzi tra gli under 18 ... sono arrivati il portiere Rendina ('2004) dalla Paganese e il difensore De Luca, in prestito dal Genoa, ma che ha disputato la prima parte della stagione alla Ternana in Primavera 2.

Ternana, tentativo per Brescianini del Milan Commenta per primo La Ternana lavora a un colpo interessante per il proprio centrocampo. Contatti con il Milan per Brescianini, centrocampista che può chiudere la sua avventura in prestito al Monza.

Calciomercato Ternana, caccia al centrocampista: tre profili per i rossoverdi TerniToday salernitana: bogdan alla ternana "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto ...

Ternana, adesso è ufficiale: Bogdan è un nuovo rossoverde Il centrale croato torna alla corte di Lucarelli: comunicazione del club della avvenuta operazione con la Salernitana Colpo a segno, ufficiale, per la Ternana. Come vi avevamo dato notizia ieri, l’ope ...

