Calciomercato Sassuolo | visite mediche e firma per Moro dal Padova Ma il Catania…

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, #Moro ai dettagli. Incontro col @PisaSC per #Lucca - DiMarzio : #Calciomercato | Luca #Moro sta sostenendo le visite mediche con il ?@SassuoloUS? - DiMarzio : #Calciomercato | Luca #Moro è arrivato nella sede del ?@SassuoloUS? per la firma - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter su Scamacca, il Sassuolo stringe per Lucca. Ma c’è distanza col Pisa - sportface2016 : #Sampdoria, obiettivo ritorno di #Defrel : ancora nessun accordo con il #Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

Commenta per primo E' un Pisa molto attivo sul mercato anche in queste ultime ore: con Lucca che potrebbe trasferirsi al, il club toscano è al lavoro per chiudere l'arrivo dal Reading dell'attaccante George Puscas con la formula del prestito con obbligo di riscatto.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lucca, ancora distanza col Pisa. E Defrel? Le ultime sull'intreccio di mercato che coinvolge anche la Sampdoria Ilcontinua a trattare con il Pisa per Lorenzo Lucca. È in corso un summit tra le due società per definire cifre e dettagli dell'operazione, c'è però ancora distanza tra le parti. L'acquisto di ...AGGIORNAMENTO ORE 14:10 - Ecco arrivare l'ufficialità che sancisce il ritorno a Cagliari di Zito Luvumbo. L'attaccante classe 2002 è infatti rientrato dal prestito ...Sarà la Grecia, e non l’Ajman Club negli Emirati Arabi, la destinazione scelta da Isaac Karamoko come prossimo step nella carriera: come raccolto in esclusiva dalla redazione di Canale Sassuolo, l’att ...