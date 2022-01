CALCIOMERCATO PALERMO, PERETTI UFFICIALE AL GROSSETO: LA NOTA DEL CLUB ROSANERO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manuel PERETTI lascia PALERMO: il centrale classe 2000 ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà fino a giugno al Grossetto Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manuellascia: il centrale classe 2000 ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà fino a giugno al Grossetto

Advertising

DeanWahyus : RT @LucaBendoni: #Pergolettese, in corso la rescissione di Marco #Palermo all'Hotel Sheraton. #calciomercato #lacasadic - LucaBendoni : #Pergolettese, in corso la rescissione di Marco #Palermo all'Hotel Sheraton. #calciomercato #lacasadic - Mediagol : Calciomercato Bari, l’ex Palermo Di Gennaro verso la risoluzione contrattuale - Mediagol : Calciomercato Lazio, tentativo per l’ex Palermo Lucca: il Pisa dice no - Mediagol : CALCIOMERCATO PALERMO, PERETTI UFFICIALE AL GROSSETO: LA NOTA DEL CLUB ROSANERO -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO PALERMO Ex Palermo: UFFICIALE Trajkovski rescinde Commenta per primo L'ex attaccante del Palermo Aleksandar Trajkovski, 29 anni, ha rescisso con il Maiorca .

Calciomercato, ultimo giorno di trattative / LIVE Bari, dopo Galano anche Misuraca ORE 9.14 - Il Grosseto è sulle tracce di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Lo riporta TuttoC. ORE 9.05 - Trattative in corso fra Vibonese e Lucchese: il club del girone C è interessato al ...

Calciomercato Palermo, Castagnini a Milano: rosa da sfoltire e occhio alle occasioni Mediagol.it Pisa, il dg Corrado: "Lucca? Ecco come è andata" Il dg del Pisa Corrado ha parlato ai microfoni di Sky sugli interessamenti di Sassuolo e Lazio per Lucca Ai microfoni di Sky, il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, ha fatto il punto sul ca ...

Calcio: le idee tattiche di Mancini nel Mondiale 2022 Mancano pochi giorni allo spareggio tra Italia e Macedonia valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Ci sarà bisogno di una “nuova Italia”, necessariamente diversa da quella che, dopo ...

Commenta per primo L'ex attaccante delAleksandar Trajkovski, 29 anni, ha rescisso con il Maiorca .ORE 9.14 - Il Grosseto è sulle tracce di Manuel Peretti, difensore del. Lo riporta TuttoC. ORE 9.05 - Trattative in corso fra Vibonese e Lucchese: il club del girone C è interessato al ...Il dg del Pisa Corrado ha parlato ai microfoni di Sky sugli interessamenti di Sassuolo e Lazio per Lucca Ai microfoni di Sky, il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, ha fatto il punto sul ca ...Mancano pochi giorni allo spareggio tra Italia e Macedonia valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Ci sarà bisogno di una “nuova Italia”, necessariamente diversa da quella che, dopo ...