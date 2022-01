Calciomercato Padova | risoluzione del contratto per l’ex Palermo Andelkovic

(Di lunedì 31 gennaio 2022)si è svincolato dal, club del girone A di Serie C. Per l'exc'è stata laconsensuale del

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Padova

Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di: MORO Luca (classe '01, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal. Il calciatore rimarrà in prestito al ...ORE 8.25 - Davide Di Gennaro può lasciare il Bari: su di lui ci sono ile la Turris. ORE 8.20 - L'Avellino prepara il doppio colpo: arriverà il difensore Lorenzo Chiti dalla Fiorentina - come ...Il centrocampista arriva a titolo temporaneo dal Brescia fino al termine della stagione Altro innesto a centrocampo per il Cosenza. Arriva in rossoblu Emanuele Ndoj, classe ’96, ingaggiato in prestito ...Il Calcio Padova rende noto di avere formalizzato il trasferimento in biancoscudato del centrocampista Jacopo Dezi dal Venezia FC. Il calciatore arriva a Padova a titolo ...