Calciomercato Milan – Niente Valencia: Castillejo resta in rossonero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Samu Castillejo non lascerà il Milan nel Calciomercato di gennaio. Fallita, infatti, la trattativa con il Valencia per il suo ritorno a casa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Samunon lascerà ilneldi gennaio. Fallita, infatti, la trattativa con ilper il suo ritorno a casa

Advertising

DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - cmdotcom : #Milan, strada tracciata: il dopo #Kessié è #RenatoSanches. #Maldini non abbandona la pista e avanza per giugno… - cmdotcom : L'#Inter ha prenotato #Scamacca: cifre, dettagli e formula. La verità sul #Milan - lamezzadironnie : Stasera potrò mai mancare all’appuntamento della #bobotv? Non credo proprio. #Ronaldo #cassano #vieri #Adani… - Vergara1899 : RT @MilanNewsit: Milan, Jonathan David obiettivo per l'attacco: costa 40 milioni -