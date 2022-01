Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo importante: “Ha già firmato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus vede sfumare l’obiettivo per la prossima stagione; il giocatore, infatti, sembra aver trovato l’accordo con un top club. Non solo soddisfazioni per gli arrivi di Vlahovic e Zakaria; la Juventus deve registrare anche il trasferimento, ormai saltato, dell’attaccante. In Germania, infatti, sono sicuri del passaggio del giocatore ad un top club europeo. Getty ImagesLa Juventus è stata grande protagonista in questa sessione di mercato con gli arrivi, decisamente importanti, di Vlahovic e Zakaria. Rinforzi di cui Allegri aveva assolutamente bisogno e che possono cambiare, completamente, le prospettive stagionali dei bianconeri. Laura Cremaschi da infarto: il vestito esplode, non riesce a contenerle In questo gennaio, però, la Juve deve anche fare i conti con l’impossibilità di raggiungere uno ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lavedere l’per la prossima stagione; il giocatore, infatti, sembra aver trovato l’accordo con un top club. Non solo soddisfazioni per gli arrivi di Vlahovic e Zakaria; ladeve registrare anche il trasferimento, ormai saltato, dell’attaccante. In Germania, infatti, sono sicuri del passaggio del giocatore ad un top club europeo. Getty ImagesLaè stata grande protagonista in questa sessione di mercato con gli arrivi, decisamente importanti, di Vlahovic e Zakaria. Rinforzi di cui Allegri aveva assolutamente bisogno e che possono cambiare, completamente, le prospettive stagionali dei bianconeri. Laura Cremaschi da infarto: il vestito esplode, non riesce a contenerle In questo gennaio, però, la Juve deve anche fare i conti con l’impossibilità di raggiungere uno ...

