Calciomercato Juventus, il punto sulle trattative: rinnovo di Dybala, Morata… (Di martedì 1 febbraio 2022) Il punto sul mercato della Juventus, dal rinnovo di Paulo Dybala alla permanenza in bianconero di Alvaro Morata Leggi su mediagol (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsul mercato della, daldi Pauloalla permanenza in bianconero di Alvaro Morata

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - GiovaAlbanese : #Zakaria a Torino, domani visite e firme per diventare ufficialmente un calciatore della #Juventus ? #calciomercato… - spaziocalcio : UFFICIALE: Aaron #Ramsey va ai #Rangers, terza cessione per la #Juventus nel #DeadlineDay di #calciomercato - Daniele20052013 : Juventus, Ramsey è arrivato a Glasgow per la firma – FOTO -