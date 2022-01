Calciomercato Juventus – Il punto da Zakaria a Ramsey | VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il punto sul Calciomercato della Juventus, regina della sessione invernale con l'acquisto di Dušan Vlahovi?. Preso Denis Zakaria dal Borussia Mönchengladbach, potrebbe arrivare un ultimo colpo con la cessione di Aaron Ramsey in Premier League Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilsuldella, regina della sessione invernale con l'acquisto di Dušan Vlahovi?. Preso Denisdal Borussia Mönchengladbach, potrebbe arrivare un ultimo colpo con la cessione di Aaronin Premier League

Advertising

GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc in chiusura per #Zakaria ma senza precludersi l'ipotesi #Nandez - Real_7MC : RT @TMit_news: #Vlahovic entra nella top 10 degli acquisti più costosi ?? nella storia della #Juventus ??. E con i bonus potrebbe salire al… - RobertoFi89 : Molto deluso stamattina. Da quando mi sono svegliato, vedo che non abbiamo ancora comprato #neymar. Dirigenza immo… -