Calciomercato Juventus – Ecco Zakaria al ‘J-Medical’ per le visite (Di lunedì 31 gennaio 2022) Denis Zakaria, ultimo colpo di Calciomercato della Juventus, è arrivato al 'J-Medical' per sostenere le visite mediche con i bianconeri. Il centrocampista svizzero, classe 1996, è costato 4,5 milioni alla 'Vecchia Signora'. Contratto fino al 2026 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Denis, ultimo colpo didella, è arrivato al 'J-Medical' per sostenere lemediche con i bianconeri. Il centrocampista svizzero, classe 1996, è costato 4,5 milioni alla 'Vecchia Signora'. Contratto fino al 2026

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - Gianni996 : Anche in questo calciomercato, come da tradizione, qualcuno a Torino doveva essere beffato. #Gatti #Juventus - annamarone : RT @erica_apo83: La mia solidarietà ad @anomaleo che dovrà sfornare canzoni in quantità ?????????????? @juventusfc #Juventus #Calciomercato #Cheru… -