Calciomercato, il giovane Lorusso dal Bari al Napoli. Bruciata la concorrenza della Juventus (Di lunedì 31 gennaio 2022) Napoli, dal Bari arriva il 2005 Lorusso Come riportato da TMW, il Napoli ha da poco concluso un operazione di Calciomercato per il futuro. Dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 31 gennaio 2022), dalarriva il 2005Come riportato da TMW, ilha da poco concluso un operazione diper il futuro. Dal … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ??Colpo in prospettiva del @TorinoFC_1906: preso in prestito con diritto di riscatto il giovane Giovanni #DAprile dal @… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: ??Colpo in prospettiva del @TorinoFC_1906: preso in prestito con diritto di riscatto il giovane Giovanni #DAprile dal @… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??Colpo in prospettiva del @TorinoFC_1906: preso in prestito con diritto di riscatto il giovane Giovanni #DAprile dal @… - CorriereGranata : ??Colpo in prospettiva del @TorinoFC_1906: preso in prestito con diritto di riscatto il giovane Giovanni #DAprile da… -