Calciomercato Cagliari, vicinissimo il nuovo tassello per Mazzarri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l'Italia e l'Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. Dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il presente o di colpi in ...

GiovaAlbanese : L'ipotesi last minute per chiudere il #calciomercato di gennaio è lo cambio di prestiti tra #Nandez e #KaioJorge: d… - Gazzetta_it : Juve scatenata: dopo Zakaria, avanti su Nandez. Si tratta lo scambio con Kaio Jorge #calciomercato - DiMarzio : #Diawara apre all'addio all'@OfficialASRoma, in Italia piace a Cagliari e Samp. La situazione?? - matfontanarosa : Kaio Jorge: resta alla Juve o va in prestito ? Nández: permanenza al Cagliari ora più concreta ? Zakaria: manca sol… - CagliariNews24 : Futuro #Nandez, se la Juve non chiude la Roma ci prova all’ultimo: la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Juve, Cherubini e l'operazione Nandez: tutti i dettagli La trattativa con il Cagliari è proseguita per tutta la notte e oggi si spera in una conclusione con il lieto fine, proprio in prossimità della sirena: . Sullo stesso argomento Calciomercato Juventus ...

CALCIOMERCATO ROMA/ Diawara potrebbe restare, Cagliari su Darboe Calciomercato Roma/ Più Darboe che Diawara al Cagliari, rescissione per Santon Gli spagnoli Borja Mayoral e Gonzalo Villar sono passati al Getafe , l'argentino Federico Fazio ha rescisso il proprio ...

Calciomercato Cagliari, Oliva rescinde il contratto Corriere dello Sport Ultimo assalto della Juve per Nandez CAGLIARI. Ultimo assalto della Juventus a Nandez: oggi 31 gennaio giornata di chiusura del mercato invernale e dunque decisiva per capire quale sarà il futuro del centrocampista uruguaiano. Bianconero ...

Cagliari, si infuoca il mercato: le trattative al fotofinish Il Cagliari, in questa rovente ed ultima mattinata di calciomercato invernale, starebbe studiando l'arrivo di altri due calciatori ...

