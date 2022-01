Calciomercato Atalanta, ecco la sorpresa di Gasperini: adesso è ufficiale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo l’arrivo di Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro, l’Atalanta regala un altro attaccante esterno a Gasperini. Dopo i due pareggi per 0-0 contro Inter e Lazio, l’Atalanta domenica ospiterà il Cagliari di Mazzarri. I nerazzurri, in attesa del recupero del match dell‘Epifania contro il Torino, sono quarti in classifica con un punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo l’arrivo di Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro, l’regala un altro attaccante esterno a. Dopo i due pareggi per 0-0 contro Inter e Lazio, l’domenica ospiterà il Cagliari di Mazzarri. I nerazzurri, in attesa del recupero del match dell‘Epifania contro il Torino, sono quarti in classifica con un punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, accordo trovato con il @1913parmacalcio per #Mihaila - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, l'arrivo di #Mihaila può sbloccare #Miranchuk alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, aumenta il pressing per #Miranchuk dell'@Atalanta_BC - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, UFFICIALE L'ATTACCANTE MIHAILA DAL PARMA Operazione in prestito con diritto di riscatto #SkyCalci… - CalcioOggi : UFFICIALE - Atalanta, ecco Mihaila: ruolo e quotazione al Fantacalcio - Fantacalcio ® -