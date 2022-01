Calcio: Manchester City, ufficiale l'acquisto di Alvarez, resterà al River fino a giugno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manchester, 31 gen. -(Adnkronos) - Il Manchester City ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, l'acquisto dal River Plate di Julian Alvarez. Il 22enne attaccante argentino ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Il giocatore rimarrà in prestito al River Plate fino a giugno 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gen. -(Adnkronos) - Ilha annunciato, con una nota sul proprio sito, l'dalPlate di Julian. Il 22enne attaccante argentino ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Il giocatore rimarrà in prestito alPlate2022.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnited: arrestato #Greenwood con l’accusa di stupro - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Manchester City, bruciata la concorrenza italiana. Ecco il gioiello Julian Alvarez - Agenzia_Ansa : Calcio, Greenwood è stato arrestato per abusi e violenze denununciati dalla fidanzata. Non giocherà e non si allene… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Manchester City, ingaggiato Julian Alvarez dal River Plate, arriverà a Giugno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Manchester City, ingaggiato Julian Alvarez dal River Plate, arriverà a Giugno -