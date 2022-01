Calcio: Juventus, Bentancur e Kulusevski ceduti al Tottenham (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torino, 31 gen. - (Adnkronos) - Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski lasciano la Juventus e vanno al Tottenham. Lo rende noto il club bianconero con due comunicati sul proprio sito ufficiale. Il 24enne centrocampista uruguayano passa agli 'Spurs' per 19 milioni più sei di bonus, mentre il 21enne attaccante svedese approda alla corte di Antonio Conte in prestito oneroso per 10 milioni fino al giugno 2023 con l'obbligo di acquisto da parte dei londinesi al "raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023" per ulteriori 35 milioni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torino, 31 gen. - (Adnkronos) - Rodrigoe Dejanlasciano lae vanno al. Lo rende noto il club bianconero con due comunicati sul proprio sito ufficiale. Il 24enne centrocampista uruguayano passa agli 'Spurs' per 19 milioni più sei di bonus, mentre il 21enne attaccante svedese approda alla corte di Antonio Conte in prestito oneroso per 10 milioni fino al giugno 2023 con l'obbligo di acquisto da parte dei londinesi al "raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023" per ulteriori 35 milioni.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, #Zakaria stasera arriva a Torino. Domattina le visite mediche - GiovaAlbanese : Una domenica (di #calciomercato) bestiale. E non è ancora finita. Le ultime sulla #Juventus ?? @Gazzetta_it - Gazzetta_it : La nuova Juve mette già in soggezione. E Agnelli avvia l'operazione centenario. Il commento di Andrea Masala… - psb_original : UFFICIALE - Cremonese, ecco Hamza Rafia in prestito dalla Juventus #SerieB - TV7Benevento : Calcio: Juventus, Bentancur e Kulusevski ceduti al Tottenham... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus Calciomercato: Juventus.Ufficiale arrivo di Zakaria dal Moenchengladbach Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026". . ari/com 31 - Gen - 22 18:40 31 gennaio 2022

Juventus: Kulusevski e Bentancur agli Spurs, affare da 60 mln Nel caso di Bentancur la cessione è definitiva, per un corrispettivo di 19 milioni, da pagare alla Juventus in tre esercizi, più sei di bonus. Il trasferimento genera per la Juventus un effetto ...

Calciomercato Juventus, le news di oggi LIVE Sky Sport Calcio: Juventus, ufficiale l'acquisto di Zakaria dal Borussia Torino, 31 gen. - Denis Zakaria è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito web. "Denis ...

LIVE – Le ultime ore del mercato invernale: salta Lucca-Sassuolo. Due innesti per il Cittadella Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie B prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale. 31 GENNAIO 18.48: Doppio inn ...

ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026". . ari/com 31 - Gen - 22 18:40 31 gennaio 2022Nel caso di Bentancur la cessione è definitiva, per un corrispettivo di 19 milioni, da pagare allain tre esercizi, più sei di bonus. Il trasferimento genera per laun effetto ...Torino, 31 gen. - Denis Zakaria è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito web. "Denis ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie B prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale. 31 GENNAIO 18.48: Doppio inn ...