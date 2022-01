(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) -si. Lo ha deciso ildi Serie A in merito alla partita saltata il 6 gennaio per il focolaio scoppiato all'interno del gruppo squadra granata con il conseguente intervento della Asl del capoluogo piemontese che impedì la trasferta ai granata.

Advertising

sportli26181512 : Giudice sportivo, Atalanta-Torino si gioca: attesa per le altre gare rinviate il 6 gennaio: È arrivato il comunicat… - andreastoolbox : Giudice sportivo, Atalanta-Torino si gioca: attesa per le altre gare rinviate il 6 gennaio | Sky Sport - TV7Benevento : Calcio: giudice sportivo, Atalanta-Torino si deve recuperare... - sportal_it : Atalanta-Torino: la decisione del giudice sportivo - verdiana_v : RT @Radio1Rai: ??#Calcio e #Covid. Atalanta-Torino va giocata. E' la decisone del giudice sportivo della Serie A, Mastrandrea, dopo il rinvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio giudice

Per quanto riguarda le partite Salernitana - Venezia e Fiorentina - Udinese, che non sono state giocate per la stessa ragione, ilha concesso altri sette giorni di tempo a Salernitana e ...Articolo in aggiornamentoRoma, 31 gen. - (Adnkronos) - Atalanta-Torino si deve recuperare. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A in merito alla partita saltata il 6 ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso: Atalanta-Torino si deve giocare. Il match non si è giocato il 6 gennaio a causa dell'emergenza Covid che aveva colpito la squadra granata, che contav ...