Calcio, Christian Eriksen torna ufficialmente in campo: giocherà Brentford in Premier League (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si era in attesa dell’ufficialità e questa è arrivata a chiusura della finestra di Calciomercato. Il danese Christian Eriksen ha firmato un contratto con il club londinese del Brentford e già dal prossimo weekend potrà giocare in Premier League. Un accordo, stando a quanto riportato dall’Ansa, di sei mesi. Il calciatore, giova ricordarlo, fu vittima di un arresto cardiaco nella partita tra la sua nazionale la Finlandia valida per gli Europei dell’anno scorso. Una grande paura per tutti che fortunatamente ebbe poi un epilogo positivo. Eriksen, dopo aver subito un’operazione, ha superato tutti gli accertamenti medici per avere la possibilità di giocare. Ora il grande obiettivo di Christian è quello di guadagnarsi con le sue prestazioni un posto nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si era in attesa dell’ufficialità e questa è arrivata a chiusura della finestra dimercato. Il daneseha firmato un contratto con il club londinese dele già dal prossimo weekend potrà giocare in. Un accordo, stando a quanto riportato dall’Ansa, di sei mesi. Il calciatore, giova ricordarlo, fu vittima di un arresto cardiaco nella partita tra la sua nazionale la Finlandia valida per gli Europei dell’anno scorso. Una grande paura per tutti che fortunatamente ebbe poi un epilogo positivo., dopo aver subito un’operazione, ha superato tutti gli accertamenti medici per avere la possibilità di giocare. Ora il grande obiettivo diè quello di guadagnarsi con le sue prestazioni un posto nella ...

