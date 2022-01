Cagliari, c’è il sì di Izzo: ecco da cosa dipende la fumata bianca (Di lunedì 31 gennaio 2022) . I rossoblu di Mazzarri pronti al restyling difensivo rmando Izzo è il nome più chiacchierato attorno ai rinforzi per il reparto difensivo del Cagliari. Il difensore, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è convinto del trasferimento in Sardegna. Manca ancora un ultimo step. Luca Ceppitelli è il giocatore che ha più probabilità di lasciare i rossoblù. L’offerta del Parma, a caccia di elementi da aggiungere all’organico di Iachini, è ancora sul tavolo. È tutto nelle mani del numero 23. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . I rossoblu di Mazzarri pronti al restyling difensivo rmandoè il nome più chiacchierato attorno ai rinforzi per il reparto difensivo del. Il difensore, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è convinto del trasferimento in Sardegna. Manca ancora un ultimo step. Luca Ceppitelli è il giocatore che ha più probabilità di lasciare i rossoblù. L’offerta del Parma, a caccia di elementi da aggiungere all’organico di Iachini, è ancora sul tavolo. È tutto nelle mani del numero 23. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_Morik92_ : La #Juve ha fatto un sondaggio per #Nandez e l'idea di prenderlo in prestito esiste, ma per il momento non c'è ness… - CagliariNews24 : Izzo Cagliari, c’è il si del giocatore: tutto dipende dall’uscita di Ceppitelli - EsercitoCrucian : RT @NicoSchira: Come raccontato ieri sera si è bloccata la trattativa per Nahitan #Nandez alla #Juventus: non c’è accordo sulla formula del… - C_MSerieA : #Nandez alla #Roma Il Club #Giallorosso pare abbia superato la concorrenza e si appresti a chiudere entro stasera… - AdeNugraha999 : RT @NicoSchira: Come raccontato ieri sera si è bloccata la trattativa per Nahitan #Nandez alla #Juventus: non c’è accordo sulla formula del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari c’è LOTTERIA ITALIA - La Dea Bendata dimentica il Canavese: nemmeno un biglietto vincente nella nostra zona QC QuotidianoCanavese