Bullismo: il messaggio della McLaren per combatterlo

Bullismo: il fenomeno più diffuso del mondo colpisce anche un piccolo fan di Formula 1. La reazione della McLaren è da applausi: la notizia

BULLISMO: ECCO COS'E' SUCCESSO A UN PICCOLO FAN della McLaren- Il Bullismo continua a essere una piaga sociale super diffusa nel mondo intero. E spesso, non risparmia nessuno, neanche i ragazzini. Secondo quanto riportano anche i colleghi di "Formula passion" infatti, un piccolo fan della Formula 1, di nome Lewis, è stato derubato del cappellino del suo team preferito ed è stato anche aggredito fisicamente. La McLaren, vedendo il Tweet, divenuto in breve tempo virale, ha subito fatto un annuncio importante per porsi contro il fenomeno. Ecco le parole di Ricciardo, celebre pilota di F1: "Mi ...

