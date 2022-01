Brasile vs Paraguay: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Brasile, già qualificato, punterà a rimanere imbattuto da 15 partite nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 quando il Paraguay farà visita a Belo Horizonte mercoledi 2 febbraio mattino. La Selecao ha dovuto pareggiare 1-1 contro l’Ecuador l’ultima volta, mentre i suoi imminenti visitatori sono stati sconfitti per 1-0 contro un ringiovanito Uruguay. Il calcio di inizio di Brasile vs Paraguay è previsto all’1:30 del mattino Prepartita Brasile vs Paraguay: a che punto sono le due squadre? Brasile Per due volte Alisson Becker è stato mandato a fare un bagno nelle prime fasi della battaglia del Brasile con l’Ecuador, terzo in classifica, e per due volte il VAR ha salvato la pancetta del numero uno del Liverpool, ma Emerson Royal sarebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il, già qualificato, punterà a rimanere imbattuto da 15 partite nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 quando ilfarà visita a Belo Horizonte mercoledi 2 febbraio mattino. La Selecao ha dovuto pareggiare 1-1 contro l’Ecuador l’ultima volta, mentre i suoi imminenti visitatori sono stati sconfitti per 1-0 contro un ringiovanito Uruguay. Il calcio di inizio divsè previsto all’1:30 del mattino Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Per due volte Alisson Becker è stato mandato a fare un bagno nelle prime fasi della battaglia delcon l’Ecuador, terzo in classifica, e per due volte il VAR ha salvato la pancetta del numero uno del Liverpool, ma Emerson Royal sarebbe ...

