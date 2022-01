Braccialetti alle caviglie ci avviseranno se abbiamo bevuto troppo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un bracciale alla caviglia, forse, in futuro potrebbe diventare uno strumento non solo per essere alla moda, ma anche per sapere se abbiamo alzato troppo il gomito. Grazie a specifici sensori in grado di rilevare nel sudore la concentrazione di composti derivanti dall’assunzione di alcolici, infatti, si potrebbe arrivare a capire se e quando una persona ha esagerato e quindi potrebbe essere più a rischio. L’ipotesi, davvero interessante anche perché potrebbe davvero proporre un sistema efficace e poco costoso per comprendere cosa accade nel singolo individuo, invece che considerare in chiave generale gli esiti dell’assunzione di alcolici. Come agiscono i sensori intelligenti La tecnologia, sicuramente molto affascinante, è stata messa a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università Statale della Pennsylvania che hanno pubblicato il loro studio ... Leggi su dilei (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un bracciale alla caviglia, forse, in futuro potrebbe diventare uno strumento non solo per essere alla moda, ma anche per sapere sealzatoil gomito. Grazie a specifici sensori in grado di rilevare nel sudore la concentrazione di composti derivanti dall’assunzione di alcolici, infatti, si potrebbe arrivare a capire se e quando una persona ha esagerato e quindi potrebbe essere più a rischio. L’ipotesi, davvero interessante anche perché potrebbe davvero proporre un sistema efficace e poco costoso per comprendere cosa accade nel singolo individuo, invece che considerare in chiave generale gli esiti dell’assunzione di alcolici. Come agiscono i sensori intelligenti La tecnologia, sicuramente molto affascinante, è stata messa a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università Statale della Pennsylvania che hanno pubblicato il loro studio ...

EBurlone : io che decido di farmi molto del male e recuperare braccialetti rossi... mi viene già da piangere alle morti che devo affrontare ?? - lovessterek : alle 02:29 non te la metti a sentire la playlist di braccialetti rossi? - Tele_nauta : @Ilsuperbo89 Ci sono reti locali che sono molto forti, a partire da TV3 della Catalogna, che ha dato vita alle seri… - aurorapierce_ : mi sa che l’unica teenager in italia a non essere in fissa con braccialetti rossi, e io sono sempre stata addicted… - eualmadedeus : RT @gioosw: stiamo parlando di braccialetti rossi!??? io ero alle medie quando è uscita ed ero letteralmente pazza per questa serie, andavo… -