Botte alla fidanzata: Ronaldo e i compagni smettono di seguire Greenwood sui social (Di lunedì 31 gennaio 2022) È uno degli attaccanti più promettenti della Premier League ma ieri sono circolate le foto della compagna piena di lividi e sangue: è stato arrestato Leggi su golssip (Di lunedì 31 gennaio 2022) È uno degli attaccanti più promettenti della Premier League ma ieri sono circolate le foto della compagna piena di lividi e sangue: è stato arrestato

