Botman | «Ultimi mesi al Lille Sono pronto al passo successivo»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Svenha parlato ai microfoni di Ziggo Sport, annunciando l’addio alin estate. Futuro al Milan per lui? Svenha parlato ai microfoni di Ziggo Sport,annunciando di fatto l’addio alin estate:– «Questi saranno i mieiqui. Alsto ancora bene. Giochiamo la Champions, ho un bel ruolo i squadra, ma a volte arrivano occasioni che devi cogliere. Ho la sensazione di essereper un nuovoche penso di fare in estate» MILAN E NEWCASTLE – «Sì, erano molto concreti. Quale preferisco? Entrambi i club hanno punti positivi. Tutti dicono del Newcastle: tutto riguarda i soldi. Ma è anche un bel progetto, se si guarda da dove hanno iniziato Manchester City e Paris ...

... dopo un lungo inseguimento per Sven. Il centrale olandese, però, rimane il grande obiettivo ... Sebbene le tante voci degligiorni, il club biancoceleste non è riuscito a chiudere né per ...Sarà domani il giorno del colpo di scena? Difficile a dirsi! Negligiorni, Maldini e Massara ... Dai veterani Diallo e Bailly , ai più giovani ma promettenti Sven, Tanganga e Malanga Sarr. ...Dopo la chiusura del calciomercato, uno dei giocatori più seguiti dai rossoneri, Sven Botman, ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport del suo futuro. Il ...Sven Botman, difensore del Lille, è stato uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato di gennaio. Il Milan è una delle squadre che ha mosso passi più concreti e ...