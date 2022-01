Bonus collaboratori sportivi ed elezione Mattarella | cosa potrebbe cambiare?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Resta tama ‘caldo’ la questione dele del nulla di fatto col nuovo decreto ristori che non ha rifinanziato ilnonostante le richieste di aiuto deiche hanno sottolineato come le palestre siano aperte ma siano in realtà vuote causa moria di iscrizioni. Alcuni iscritti non hanno il vaccino e sono dunque tagliati fuori dalle norme, altri temono pur essendo vaccinati il contagio, le palestre lamentano, dunque, di essere state completamente abbandonate al loro destino dal Governo che non é stato in grado di tutelare il mondo dello sport e quelle piccole società da cui poi, spesso, nascono i grandi campioni. Tante le emails mandate alla Vezzali, sottosegretario allo Sport, e tante le richieste di un incontro al fine di poter ...