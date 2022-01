Bomba Sanremo 2022 Achille Lauro insieme al suo Manager Angelo Caculli lancia la sua sfida per rivoluzionare tutto (Di lunedì 31 gennaio 2022) chille Lauro lancia la sua sfida per Sanremo 2022. Quest’anno sarà in gara col brano intitolato “Domenica”. E il pubblico del Festival è già in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo per i suoi tanti fan. “Sono in parte un disturbatore della musica italiana – ha detto Achille Lauro – Il titolo del brano che porterò quest’anno a Sanremo è “Domenica”. Il genere è indefinito come tutta la musica che propongo solitamente. L’argomento è una sorpresa che verrà scoperta durante il Festival. Sanremo per me è uno dei palchi più importanti della musica italiana. Mi ha dato tanto ed è come fare un’enorme live davanti a tutta Italia. Se la mia vita fosse una canzone probabilmente sarebbe “Rolls Royce”. La risposta a cosa ci possiamo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) chillela suaper. Quest’anno sarà in gara col brano intitolato “Domenica”. E il pubblico del Festival è già in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo per i suoi tanti fan. “Sono in parte un disturbatore della musica italiana – ha detto– Il titolo del brano che porterò quest’anno aè “Domenica”. Il genere è indefinito come tutta la musica che propongo solitamente. L’argomento è una sorpresa che verrà scoperta durante il Festival.per me è uno dei palchi più importanti della musica italiana. Mi ha dato tanto ed è come fare un’enorme live davanti a tutta Italia. Se la mia vita fosse una canzone probabilmente sarebbe “Rolls Royce”. La risposta a cosa ci possiamo ...

