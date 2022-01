Bologna-Empoli | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la 24esima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22 si gioca, domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15, presso lo stadio Dall’Ara, il match. Le due squadre sono separati in classifica da due punti, con i felsinei che sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre i toscani arrivano dal pareggio ottenuto a Venezia.: leformazini(3-4-1-2): Skorupsky, Soumaoro, Medel, Bonifazi, De Silvestri, Svanberg, Viola, Theate, Soriano, Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic(4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Ismajili, Tonelli, Viti, Zurkowski, Stulac, Bandinelli, Henderson, Bajarami, Pinamonti. All. Andreazzoli a-Verona-2-1: gli Scaligeri continuano la loro corsa Dove vederla in ...