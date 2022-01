Bollettino Covid oggi Italia | i contagi in diretta Dati del 31 gennaio | tutte le Regioni

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - RCN_101 : #Calabria #covid_19 Le persone risultate positive al #coronavirus sono + 1.195 rispetto a ieri. - telodogratis : Covid oggi Fvg, 1.032 contagi e 7 morti: bollettino 31 gennaio - telodogratis : Covid oggi Abruzzo, 1.262 contagi e 4 morti: bollettino 31 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Sky Tg24

Le regole dal 1 febbraio Ildi oggi 31 gennaio 2022 Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella Pdf I dati del 30 gennaio: ...Sette i decessi, secondo ilcon i datidella Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 519. Per quanto ...AOSTA - Da mesi, non si contavano soltanto 56 nuovi positivi al virus Sars-CoV-2; numero che abbassa a 4.638 il totale attuale e a 29.117 il complessivo. Il ...Sono 6.615 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio 2022. Sono stati processati 17.707 molecolari e 4 ...