Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Blitz Dia contro il clan dei rom: confiscati 1,5 mln di euro - Affaritaliani : Blitz Dia contro il clan dei rom: confiscati 1,5 mln di euro - larampait : (VIDEO) Confiscati #beni a #famiglierom: blitz #DIA - #Carabinieri - LiveSicilia : Cassino, blitz della Dia: confiscato il tesoro dei Rom – VIDEO - PugliaStream : Blitz della Dia, confiscati beni per 5 milioni a un imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Dia

Livesicilia.it

Dodici immobili (6 terreni e 6 fabbricati) per un valore di circa 1,5 milioni di euro e sono stati confiscati in Abruzzo e nel basso Lazio dalla Direzione Investigazione Antimafia () e dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino, a 9 persone appartenenti a un clan rom. Il provvedimento, disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma su ......confiscati dallain un'operazione condotta nelle prime ore del mattino tra Abruzzo e basso dagli agenti dellae della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Cassino. Ilha ...ROMA – Blitz in Ciociaria, confiscato il tesoro dei Rom ritenuto frutto di droga, usura ed estorsioni. Dodici immobili per un valore di 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia in un’operaz ...Vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto ...