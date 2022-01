Bild Mbappé | il giocatore sente il richiamo del Real Madrid

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il quotidiano Tedescoannuncia un accordo tra il Calciatore Francese Kyliane la squadra dei Blancos per arrivare in Spagna la prossima stagione. Da tempo si vocifera che l’attaccante possa essere la stella delche sta ricostruendo una rosa competitiva all’altezza per vincere in Europa. Il possibile trasferimento potrebbe essere a zero visto la scadenza del contratto a fine stagione, ma il suo stipendio invece sarà alquanto sostanzioso. Ma non è l’unico colpo delvisto che si punta ad altri attaccanti altrettanto talentuosi. Ribery-Salernitana al passo d’addio, ma gli agenti del calciatore smentiscono: ilandrà alIl ...