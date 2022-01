(Di lunedì 31 gennaio 2022) Questa mattina Silvioè statoSandi Milano dove era ricoverato da alcuni giorni. Prima di salire in auto accompagnato dalla senatrice Licia Ronzulli e dalla compagna, il leader di Forza Italia non ha voluto rilasciare dichiarazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele. L'ex premier era ricoverato da otto giorni #ANSA - fattoquotidiano : Berlusconi dimesso dal San Raffaele: le immagini dell’uscita dall’ospedale insieme a Marta Fascina - statodelsud : Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano - Pino__Merola : Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano - Libero_official : #Berlusconi è uscito dall'ospedale, ma a differenza del post #Covid non ha commentato con i giornalisti quanto acca… -

... accompagnato dalla sua delfina, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli Non ha rilasciato dichiarazioni Silviooggi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dopo una settimana ...Silviodal San Raffaele di Milano . Il Cavaliere ha lasciato l'ospedale in tarda mattinata dopo otto giorni di degenza, era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D. Il leader di ...Non sono stati giorni semplici per Berlusconi (85 anni) dopo che aveva rinunciato a correre per il Quirinale. "Una batosta" come aveva riferito nei giorni scorsi il fratello Paolo. Dal mitico e ...L'ex premier Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato dal 23 gennaio. Il fondatore di Forza Italia ha salutato i cronisti presenti con la mano ed e' salito sull'auto ...