Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo otto giorni di degenza

(Di lunedì 31 gennaio 2022)di, Silvioè statodall’ospedale Sandi Milano, dove era ricoverato al sesto piano piano della palazzina D. Il leader di Forza Italia ha salutato giornalisti e passanti presenti, poi si è infilato in macchina. Alcunifa il fratello dell’ex premier, Paolo, avava fatto sapere che “Ha passatomolto brutti” ma che era in ripresa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Milano " È mezzogiorno e mezzo quando Silvio Berlusconi viene dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Cappello ampio, mascherina scura e pallido in viso: è visibilmente provato, rimane in piedi solo qualche minuto, il tempo di fare un ...