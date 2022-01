Bentancur-Tottenham, c’è la firma. Cifre e dettagli dell’affare con la Juve (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bentancur Tottenham, c’è la firma. Cifre e dettagli dell’affare con la Juve: l’uruguaiano riparte dalla Premier League Bentancur ha firmato con il Tottenham. A breve, quindi, arriverà l’ufficialità del trasferimento dell’ormai ex centrocampista della Juve agli Spurs. A rivelarlo è Fabrizio Romano via Twitter. In particolare Bentancur lascia la Juve per 19 milioni più 6 di bonus, con il 30% della cifra che andrà al Boca Juniors. Oltre al centrocampista uruguaiano, anche Kulusevski raggiungerà Conte e Paratici nel club di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022), c’è lacon la: l’uruguaiano riparte dalla Premier Leaguehato con il. A breve, quindi, arriverà l’ufficialità del trasferimento dell’ormai ex centrocampista dellaagli Spurs. A rivelarlo è Fabrizio Romano via Twitter. In particolarelascia laper 19 milioni più 6 di bonus, con il 30% della cifra che andrà al Boca Juniors. Oltre al centrocampista uruguaiano, anche Kulusevski raggiungerà Conte e Paratici nel club di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : È fatta: #Bentancur al #Tottenham // Done deal: Bentancur joins Tottenham ???????? @Goalitalia @Goal - romeoagresti : #Zakaria-#Juve: l’accordo con il giocatore è di 3 milioni netti annui fino al 2026. Al @borussia 7 milioni (bonus i… - romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - pietro90158665 : RT @Gianpaolo_5: Quindi, secondo gli investigatori del web, il presidente del Tottenham permetterebbe a Paratici di spendere 70 mln per #Be… - GiorgioLegitim1 : RT @Gianpaolo_5: Quindi, secondo gli investigatori del web, il presidente del Tottenham permetterebbe a Paratici di spendere 70 mln per #Be… -