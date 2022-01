Bentancur saluta la Juventus: il messaggio commuove i tifosi! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bentancur ha salutato la Juventus. Questo pomeriggio infatti è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento in Premier League, precisamente al Tottenham Hotspur alla corte di Antonio Conte. È terminata così la sua avventura nella squadra bianconera, durata ben 4 anni e mezzo. Il giocatore si dice entusiasta di iniziare la sua nuova avventura, ma prima di dedicarsi agli Spurs, ha voluto lasciare un lungo messaggio di saluto alla Vecchia Signora. Bentancur dice addio alla Juventus: “La società mi ha dato tanto!” Bentancur, Juventus, addio Rodrigo Bentancur da oggi non è più un giocatore della Juventus. Fa strano sentirlo dire e leggerlo. Eppure da oggi questa questa è la realtà. L’uruguagio è un nuovo giocatore ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022)hato la. Questo pomeriggio infatti è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento in Premier League, precisamente al Tottenham Hotspur alla corte di Antonio Conte. È terminata così la sua avventura nella squadra bianconera, durata ben 4 anni e mezzo. Il giocatore si dice entusiasta di iniziare la sua nuova avventura, ma prima di dedicarsi agli Spurs, ha voluto lasciare un lungodi saluto alla Vecchia Signora.dice addio alla: “La società mi ha dato tanto!”, addio Rodrigoda oggi non è più un giocatore della. Fa strano sentirlo dire e leggerlo. Eppure da oggi questa questa è la realtà. L’uruguagio è un nuovo giocatore ...

