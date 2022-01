Bentancur - Kulusevski, le cifre ufficiali delle cessioni: il legame con i risultati Spurs (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus ha annunciato le cifre delle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, nel comunicato in cui ha ufficializzato il loro trasferimento agli Spurs. L'uruguaiano parte per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus ha annunciato ledi Rodrigoe Dejanal Tottenham, nel comunicato in cui hazzato il loro trasferimento agli. L'uruguaiano parte per ...

romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - romeoagresti : Chiusa l’operazione #Kulusevski, il #Tottenham confida di chiudere in giornata anche l’arrivo di #Bentancur per una… - romeoagresti : ?? #Kulusevski & #Bentancur al #THFC ????Countdown #Zakaria ???? #Nandez… ???? Il futuro di #KaioJorge Ne parliamo a par… - sandrobah : Ma i tifosi della Juve felici per le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Ramsey lo sanno che ora le gioca tutte Rabiot? - 990v5 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Bentancur e Kulusevski dalla Juve al Tottenham ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur Kulusevski Bentancur - Kulusevski, le cifre ufficiali delle cessioni: il legame con i risultati Spurs La Juventus ha annunciato le cifre delle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, nel comunicato in cui ha ufficializzato il loro trasferimento agli Spurs. L'uruguaiano parte per 19 milioni, pagabili in tre esercizi, più 6 di bonus, con un ...

Retroscena Vlahovic: rilancio in extremis, ecco chi ha fatto tremare la Juve Commenta per primo Amici? Macché. Altro che favori per le cessioni di Bentancur e Kulusevski , la tensione tra la Juve e Fabio Paratici è alle stelle. Il motivo ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic . Perché proprio il ds del Tottenham ha tentato in extremis un ...

Bentancur e Kulusevski: perché la Juve saluta proprio loro Tuttosport Serie A: ecco gli ultimi colpi di mercato invernale, in attesa del gong finale Il mercato invernale chiuderà alle ore 20:00. Le squadre e i dirigenti hanno a disposizione poco più di due ore per gli ultimi colpi.

UFFICIALE - Juventus, Bentancur-Kulusevski al Tottenham: cifre e dettagli delle cessioni Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sono giocatori del Tottenham. La Juventus ha ufficializzato le due cessioni riportando anche, come di consueto, le cifre dell'operazione. Ecco il primocomunicato: ...

