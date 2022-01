Benevento, due giallorossi prolungano il contratto fino al 2024 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, il Benevento ha comunicato i rinnovi dei contratti del difensore Pastina e del centrocampista Tello. I due calciatori hanno esteso i rispettivi accordi con il club di Via Santa Colomba, portando la scadenza al 30 giugno 2024. Il buon esito delle operazioni è stato comunicato dalla stessa società: Pastina – “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il giovane difensore Christian Diego Pastina, che quindi sarà giallorosso fino al 30 giugno 2024“. Tello – “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Andrés Tello per il rinnovo del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A poche ore dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, ilha comunicato i rinnovi dei contratti del difensore Pastina e del centrocampista Tello. I due calciatori hanno esteso i rispettivi accordi con il club di Via Santa Colomba, portando la scadenza al 30 giugno. Il buon esito delle operazioni è stato comunicato dalla stessa società: Pastina – “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento delcon il giovane difensore Christian Diego Pastina, che quindi sarà giallorossoal 30 giugno“. Tello – “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Andrés Tello per il rinnovo del ...

