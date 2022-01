Belen torna da Stefano. Antonino Spinalbese furioso rompe il silenzio e si sfoga sui social, l’attacco choc sconvolge i fan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio riguardo il riavvicinamento di Belen Rodriguez a Stefano De Martino e ha voluto condividere il suo stato d’animo con i follower che lo seguono su Instagram. E’ ormai chiaro che la bella show girl, tra un amore e l’altro, torna sempre dal ballerino che ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è nato davanti alle telecamere, quando lui era impegnato con la cantante Emma Marrone e la loro passione irrefrenabile ha lasciato di stucco tutti i telespettatori. Ma col tempo hanno dimostrato che quel tradimento era dettato dal cuore e li abbiamo tutti perdonati. Ma il tempo è galantuomo, come si suol dire, e col passare degli anni ci siamo resi conto che Stefano De Martino è un abituè delle scappatelle. A quanto pare il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha rotto ilriguardo il riavvicinamento diRodriguez aDe Martino e ha voluto condividere il suo stato d’animo con i follower che lo seguono su Instagram. E’ ormai chiaro che la bella show girl, tra un amore e l’altro,sempre dal ballerino che ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è nato davanti alle telecamere, quando lui era impegnato con la cantante Emma Marrone e la loro passione irrefrenabile ha lasciato di stucco tutti i telespettatori. Ma col tempo hanno dimostrato che quel tradimento era dettato dal cuore e li abbiamo tutti perdonati. Ma il tempo è galantuomo, come si suol dire, e col passare degli anni ci siamo resi conto cheDe Martino è un abituè delle scappatelle. A quanto pare il ...

Advertising

barinewstv : Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, quando l’ex torna accanto - Mattiabuonocore : Quando Belen si lascia con un fidanzato è come se pescasse la casella 'torna al via' del Monopoli. Questa volta si… - infoitcultura : Belen Rodriguez torna in tv, anticipazione bomba: dove la vedremo - Giangi_ilBoomer : #Belen ritorna con #DeMartino. #michellehunziker forse con #Ramazzotti. #DAlema torna col #PD. #Letta cos'ha intenz… -